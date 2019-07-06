بروكسل 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسحقق الدراج البلجيكي مايك تونيسين المركز الأول للمرحلة الافتتاحية من النسخة الـ106 لطواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية الذي انطلق اليوم من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 يوليو بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.ويعد فوز الهولندي بالمرحلة الافتتاحية التي انطلقت من بروكسل وعادت إليها بعدما قطع الدراجون 195,5 كلم، وجاء ثانيا السلوفاكي بيتر ساغان، وثالثا الأسترالي كاليب إيوان، ورابعا الإيطالي جاكومو نيتسولو ، وفي المركز الخامس الإيطالي سوني كولبريلي.// انتهى //18:50ت م0071