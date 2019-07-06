تبوك 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستنظم جمعية التوحد بمنطقة تبوك غدًا، برنامجًا اجتماعيًا يستهدف أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك بمركز التعلم الإبداعي لضيافة الأطفال بتبوك.وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية هيفاء العمراني أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الصيفية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الحسية والمهارات المعرفية والمهارات الحركية ودمجهم بالمجتمع واكتشاف مواهبهم.وبينت العمراني أن البرنامج يحتوي على ألعاب تعليمية وحركية وممارسة الرسم والتلوين ومسرح الدمى والأشغال اليدوية واللعب بالصلصال, مؤكدةً أهمية اللعب في تحفيز الطفل على التفاعل الاجتماعي والتواصل مع المحيط الخارجي وتعديل سلوكياته النمطية.وأشارت إلى أن هذا البرنامج سيتبعه أنشطة رياضية وترفيهية، داعية الأسر إلى الاستفادة من هذه البرامج عبر تسجل أطفالهم التي سيعود أثرها بالنفع والفائدة على أبنائهم.// انتهى //18:50ت م0072