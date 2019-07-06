عمّان 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي يزور عمان حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وسبل التعامل معها لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى بحث عدد من الملفات خاصة ملف استمرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وملف اللاجئين الفسطينيين وحقهم في العودة .// انتهى //18:51ت م0074