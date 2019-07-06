إسلام آباد 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية أنها تمكنت من مقتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية تم تنفيذها اليوم في منطقة "ديرة مراد جمالي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .وأفادت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم ، بأن قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين وتبادلت إطلاق النار مع ثلاثة إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، حيث تمكنت من القضاء على أحدهم، ولاذ الآخران بالفرار .وأضاف البيان أن الإرهابي الذي قتل يدعى "شكر الله" وهو من عناصر تنظيم داعش وكان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ عمليات إرهابية بإقليم بلوشستان .// انتهى //19:10ت م0075