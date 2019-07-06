طرابلس 03 ذى القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسالتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالعاصمة طرابلس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلان بوقيجا، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، والترتيبات المالية لسنة 2019، والمراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس والبيضاء تحت إشراف بعثة الامم المتحدة، والرقابة المصاحبة لبعض المصارف التجارية، والإنفاق خارج القانون للحكومة، وتقرير مجموعة الأزمات الدولية .// انتهى//19:26ت م0076