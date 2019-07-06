وادي الدواسر 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستلقى قادة الوحدات الكشفية بتعليم وادي الدواسر المُرشحين لمرافقة كشافة تعليم المحافظة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي ستقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم تدريبًا نظريًا وعمليًا بمشعر عرفات متخصصًا في الإرشاد باستخدام خرائط المشعر.واشتمل التدريب النظري على شرح مفصل عن الخرائط الإرشادية وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفتاح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، إضافة لأماكن الجهات الحكومية، وشرح للألوان المخصصة لكل مجموعة من الحجاج كحجاج الداخل والدول العربية والدول الآسيوية وأفريقيا.كما تلقى المتدربون محاضرة عن حاجات الحجاج والتعامل معهم، تضمنت شرحًا لأحدث الأساليب والطرق والمحاور في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأخلاقيات تقديم الخدمة لهم.// انتهى //19:34ت م0078