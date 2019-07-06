المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأصدر مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز كتابًا بعنوان "الأعمال الخشبية في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة".ويتناول الكتاب الذي يتألف من جزئين البحث والتحليل والأعمال الخشبية الثابتة في العمارة التقليدية بمنطقة المدينة المنورة من حيث الشكل العام والزخرفي.ويركز الكتاب على أربع محاور مختلفة تشمل البعد المكاني وعبر دراسة المباني التقليدية بمنطقة المدينة المنورة وحاراتها وأحيائها وأحواشها القديمة.ويشمل الكتاب البعد الزماني في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع عشر الهجري والبعد الفني عبر دراسة الأعمال الخشبية الثابتة بالعمارة التقليدية من حيث الشكل المعماري والزخرفي من حيث النماذج الحية الموجودة والنماذج الوثائقية المتوفرة من أفلام وصور تاريخية أو شرائح فيلميه وغيرها، بالإضافة إلى البعد الحضاري والثقافي الذي يتناول خلاله الباحث دراسة تحليلية مقارنة لأهم العناصر الزخرفية والخشبية بالمنطقة مع مثيلاتها في إقليم الحجاز ونحوه من أجل التعرف على السمات الزخرفية للأعمال الخشبية بالمنطقة مع دراسة التأثيرات الفنية الوافدة للمنطقة.// انتهى //19:37ت م0079