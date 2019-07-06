الطائف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأقام نادي الفروسية اليوم حفل سباقه الثامن ضمن موسم سباقات الخيل للفروسية للمصيف بالطائف على كأس وزارة النقل وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .وتكون السباق من سبعة أشواط جاءت هلى النحو التالي:الشوط الأول "إنتاج السعودية" من ( صفر ـــ 2 فوز ) مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً وجائزته 80 ألف ريال، وفاز بالمركز الأول انجل اوف دارك لسلطان صنيتان الفرم، وحل في المركز الثاني سوفت شور لعبدالاله عبدالعزيز الموسى، ونال المركز الثالث ان ريتن لاسطبل الشاكرين، وجاء بالمركز الرابع المرو ايرلندا لاسطبل الغريبان، وحقق المركز الخامس انتلكت لاسطبل الغريبان .وفي الشوط الثاني المخصص لإنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً وجائزته 80 ألف ريال، فاز بالمركز الأول شوري عليك لسعيد عبيد الشهراني، ونال المركز الثالث مورانو لخالد عبدالله الكنهل، وجاء في المركز الثالث أبو شجاع لمحمد تركي السبيعي، وحل في المركز الرابع خلوق لأبناء محمد بن عايش الطيار، وجاء في المركز الخامس العدين لاسطبل البيرق .وخصص الشوط الثالث "لإنتاج السعودية" للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً وجائزته 80 ألف ريال ، وفاز بالمركز الأول سينادور لهادي جبران ال رشيد، ونال المركز الثاني خزينه لماجد مهل البقمي، وحل على المركز الثالث بقيه لحمزة نصيب الأخضر، وحقق المركز الرابع قناديل لعبدالله عبدالعزيز الناصر، وجاء في المركز الخامس غواصه لمحمد إبراهيم رشيد .وفي الشوط الرابع المخصص على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر وجائزته 110 آلاف ريال، فاز بالمركز الأول مصالح لسعود رزيق الشيباني، وحل في المركز الثاني حايم لسعد محمد الضفيان، وجاء بالمركز الثالث جذاع لمحمد عبدالرحيم المرغلاني، ونال المركز الرابع زيتوني لإبراهيم نصيب الأخضر، وجاء في المركز الخامس المصقر لبندر فيحان الحارثي .وخصص الشوط الخامس ـ الجزء الأول ـ "إنتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج سنتين ومسافته 1200 متر وجائزته 40 ألف ريال، فاز بالمركز الأول افينداره لأبناء محمد بن عايش الطيار، وحاز على المركز الثاني حذراك لهادي حمد أل مرزوق، ونال المركز الثالث انذاري لمتعب حمد آل رشيد، وحل في المركز الرابع نشابه لأبناء فلاح محمد أبو اثنين، ونال المركز الخامس قاصده خير لمحمد عبدالرحمن الكريديس.وفي الشوط الخامس ـ الجزء الثاني ـ فاز بالمركز الأول سيسلي لخالد عبدالله الكنهل، وجاء في المركز الثاني تاج الزعامه لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، وحل في المركز الثالث قناص الخيل لعبدالله سعود الفراج، وحقق المركز الرابع الفاصم لمحمد نايف المرزوقي، وحاز المركز الخامس صوارم نساح لأبناء محمدفيصل بن صفيان .وجاء الشوط السادس على كأس وزارة النقل لجميع الدرجات / إنتاج ثلاث سنوات / ومسافته 2000 متر وجائزته 120 ألف ريال ، وفاز بالمركز الأول يجرح لتركي مهدي السبيعي، ونال المركز الثاني جينفر لاسطبل الأصايل، وحقق المركز الثالث انتر لاكن لبندر فيحان الحارثي، وحل في المركز الرابع ربيع بلادي لأبناء محمد بن عايش الطيار، وحاز على المركز الخامس سندهم لأبناء صالح محمد العلولا .وفي نهاية الشوط سلم المستشار المهندس هذلول بن حسين العذلول كأس وزارة النقل لصاحب الجواد الفاير بالمركز الأول .وخصص الشوط السابع والأخير للخيل المستورد لجميع الدرجات أربع سنوات فأكثر ومسافته 2400 متر وجائزته 100 ألف ريال، فاز بالمركز الأول كابي اكران لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، ونال المركز الثاني كونتانجو لاسطبل الغريبان، وحاز في المركز الثالث ستون كتر لخالد سعود المليحي، وحقق المركز الرابع باليسيد لصالح سليمان الحمد، وجاء في المركز الخامس ثندر كراش لاسطبل الريادة .حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .// انتهى //20:40ت م0080