الإسكندرية 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستأهل منتخب نيجيريا لدور الثمانية في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم عقب فوزه الصعب على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم ضمن دور الـ 16 من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 من الشهر الجاري.وكان المنتخب الكاميروني تأهل لهذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب غانا، فيما تأهل المنتخب النيجري بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف منتخب مدغشقر .ويلتقي المنتخب النيجيري في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع المنتخبين المصري والجنوب إفريقي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.يذكر أن المنتخب الكاميروني توج باللقب خمس مرات كان آخرها في 2017، فيما توج المنتخب النيجيري باللقب ثلاث مرات كان آخرها في 2013 .// انتهى //21:13ت م0082