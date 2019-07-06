الرياض 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستلقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعد تزكيته رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد.وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن أمنياته لرئيس وأعضاء المجلس بدوام التوفيق، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي (فيفا) على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم للاتحاد السعودي من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة.ووجه جياني إنفانتينو الدعوة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لزيارة الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية والالتقاء بمسؤوليه.من جانبه، قدّم ياسر المسحل شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيّبة بعد تزكيته ومجلس إدارته لرئاسة وعضوية الاتحاد السعودي، متمنيًا أن يوفق وأعضاء المجلس لتحقيق تطلعات الوسط الرياضي.//انتهى //21:14ت م0083