الجزائر 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسالقى الجيش الجزائري القبض على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بمدينتي البويرة وخنشلة الجزائريتين.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, أن حرس السواحل الجزائري، أوقف 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بسواحل سكيكدة وبرج باجي مختار وتلسمان وتبسة، من بينهم 14 مهاجراً كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //21:16ت م0085