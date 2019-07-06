جدة 3 ذو القعدة 1440هـ الموافق 6 يوليو 2019م واسأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، أن دوريات البحث والإنقاذ البحري بحرس الحدود باشرت بلاغاً يوم الخميس الماضي تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، عن فقد الغواص / بسام بخيت بعد نزوله البحر لممارسة التدرب على رياضة الغوص الحر، استعداداً لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019م، وتأخره عن الخروج من البحر، وذلك في المنطقة الواقعة شمال أبحر.وقد أسفرت نتائج البحث، التي شارك فيها غواصون من حرس الحدود ومتطوعون وزوارق حرس الحدود وزورق من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى جهاز الكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن العثور على جثمان الغواص المفقود ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ على عمق (80) متراً تقريباً. والله ولي التوفيق.// للصحف // // انتهى //21:27ت م0086