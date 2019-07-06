واشنطن 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسرحبت الولايات المتحدة اليوم باتفاق السودان الذي وضع حدًا للأزمة السياسية في البلاد.ووصفت الخارجية الأمريكية الاتفاق بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، معربة عن أملها بأن يفضي الاتفاق إلى قيام حكومة انتقالية برئاسة مدنيين تكون مقبولة على نطاق واسع من الشعب السوداني.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان "نتطلع إلى قيام سلطة تشريعية جديدة، ومحاسبة مرتكبي القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة".// انتهى //21:36ت م0088