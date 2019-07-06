عمّان 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، الذي يزور الأردن حاليا.وجرى خلال اللقاء، متابعة مخرجات اللقاء الذي عقده الوزيران في مسقط نهاية شهر يونيو 2019 م، إضافة إلى استعراض خطوات تعزيز العلاقات التي تربط الأردن والسلطنة ، وزيادة التعاون في جميع المجالات بين البلدين.وبحث الوزيران التطورات في المنطقة وتنسيق الجهود لتجاوز التحديات الإقليمية وإنهاء الأزمات الإقليمية وبما يحقق الأمن والاستقرار ويخدم المصالح والقضايا العربية.//انتهى//23:13ت م0094