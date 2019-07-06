الفوارة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأطلقت بلدية مركز الفوارة أمس مهرجانها الصيفي "صيف الفوارة 40" ، الذي يستمر شهراً كاملاً ، ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية تواكب تطلعات زوار المهرجان كافة، كما يشتمل على أركان للأسر المنتجة، ومعارض توعوية لبعض الجهات الحكومية.وبين رئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد الجبرين ، أن البلدية حرصت على تنوع فعاليات المهرجان كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، وديوانية اجتماعية للفعاليات المختلفة كالأمسيات الشعرية ورواية القصص القديمة، كما سيكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الشباب.وأضاف أن البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتماماً كبيراً حيث هيأت لهم الحيز الأكبر من المهرجان، لعرض منتجاتهم من أجل دعم وتشجيع المنتجات الأسرية، وأيضاً دعم الشباب العاملين في مجال "الفود ترك" من خلال توفير أماكن خاصة لهم.وأشار الجبرين إلى أن هناك جهات حكومية تشارك بالمهرجان بأركان ومعارض توعوية وتثقيفية، مبيناً أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تجذب الكثير من الزوار .تجدر الإشارة إلى أن مركز الفوارة يخدم أكثر من ٤٠ مركزاً وتجمعات سكانية تضم أكثر من 30 ألف نسمة ، ويتوقع أن يتجاوز عدد الزوار اليومي للمهرجان الـ ٢٠٠٠ زائر .// انتهى //23:21ت م0095