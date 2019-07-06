عام / بدء الدورة الصيفية لتأهيل معلمات القرآن الكريم بالسيح غداً
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
السيح 03 ذو القعدة 1440هـ الموافق 06 يوليو 2019م واس
تبدأ غداً الدورة الصيفية لتأهيل معلمات القرآن الكريم التي ينظمها القسم النسائي في جمعية البر بمدينة السيح في محافظة الخرج ، وتستمر أربعة أسابيع .
وتتناول الدورة التي تقام في مركز ميمونه بنت الحارث عدة برامج تعليمية تعنى بعلوم القرآن الكريم وطرق التدريس ، عبر ثلاثة مستويات بالإضافة إلى مستوى "نور البيان" .
وتأتي الدورة ضمن البرامج والمناشط التي تنظمها الجمعية خلال إجازة الصيف ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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23:21ت م
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