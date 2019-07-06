عام / بدء الدورة الصيفية لتأهيل معلمات القرآن الكريم بالسيح غداً

السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
  • Share on Google+

السيح 03 ذو القعدة 1440هـ الموافق 06 يوليو 2019م واس
تبدأ غداً الدورة الصيفية لتأهيل معلمات القرآن الكريم التي ينظمها القسم النسائي في جمعية البر بمدينة السيح في محافظة الخرج ، وتستمر أربعة أسابيع .
وتتناول الدورة التي تقام في مركز ميمونه بنت الحارث عدة برامج تعليمية تعنى بعلوم القرآن الكريم وطرق التدريس ، عبر ثلاثة مستويات بالإضافة إلى مستوى "نور البيان" .
وتأتي الدورة ضمن البرامج والمناشط التي تنظمها الجمعية خلال إجازة الصيف ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.
// انتهى //
23:21ت م
0096