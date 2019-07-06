أبها 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستبدأ ستة مراكز للتطوير المهني الصيفي بتعليم بيشة غدا، في استقبال 687 مستفيدة من شاغلات الوظائف التعليمية أتممن تسجيلهن في 31 برنامحاً يتم تنفيذها في مركزين بمحافظة بيشة، و 1032 مستفيدًا من شاغلي الوظائف التعليمية أتموا التسجيل في 46 برنامجا بقطاع البنين يتم تنفيذها في أربعة مراكز تدريب بمحافظتي بيشة وبلقرن.ويتلقى الملتحقون في تلك البرامج العديد من الدروس التي تعنى بزيادة النمو المهني في طرائق التدريس الحديثة واستخدام التقنية في التعليم والتعامل مع النماذج المتعددة من أساليب التعلم وأنواع المتعلمين، يقدمها 33 مدربا ومدربة في القطاعين.و‏أعلن مدير ‎تعليم بيشة الرئيس التنفيذي لبرامج التدريب الصيفي نايف الهاجري عن جاهزية الإدارة واستكمال استعداداتها لتنفيذ برامج التطوير المهني الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1440/1439 مقدماً شكره لأعضاء اللجان في القطاعين ، مشيدا بخطة العمل والتجهيزات التي يشرف عليها مديري التدريب والابتعاث.// انتهى //23:45ت م0098