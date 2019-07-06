ظهران الجنوب 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واستنظم إدارة التعليم بظهران الجنوب غدًا، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ .وأوضح مدير التعليم سعيد هباش الوادعي أن البرامج التي اعتمدتها وزارة التعليم ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني أكثر من 674 متدربًا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية ، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية في التطوير المهني التعليمي ، وذلك من خلال 50 برنامجاً تطويريًا ونوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين والمعلمات وتخصصاتهم, حيث تقام هذه البرامج في 4 مراكز للبنين والبنات في قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل والأدوات.// انتهى //23:45ت م0099