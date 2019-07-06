عام / إدارة تعليم ظهران الجنوب تنظم برامج التطوير المهني التعليمي
السبت 1440/11/3 هـ الموافق 2019/07/06 م واس
ظهران الجنوب 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس
تنظم إدارة التعليم بظهران الجنوب غدًا، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ .
وأوضح مدير التعليم سعيد هباش الوادعي أن البرامج التي اعتمدتها وزارة التعليم ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني أكثر من 674 متدربًا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية ، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية في التطوير المهني التعليمي ، وذلك من خلال 50 برنامجاً تطويريًا ونوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين والمعلمات وتخصصاتهم, حيث تقام هذه البرامج في 4 مراكز للبنين والبنات في قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل والأدوات.
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