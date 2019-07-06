الباحة 03 ذو القعدة 1440هـ الموافق 06 يوليو 2019م واساختتمت اليوم بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة فعاليات سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات 2019، الذي نظمه الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية ومحافظة بني حسن، بحضور صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري .وانتهى السباق الذي شارك فيه 30 متسابقاً من المملكة ودول الخليج والوطن العربي ، وبلغت مسافته 3500 متر في مرتفعات غابة خيرة ببني حسن ، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من سباق التحدي ، حيث فاز بالمركز الأول المتسابق وجيب وهاب من المملكة ، والمركز الثاني المتسابق زيد الهزاع من المملكة ، والمركز الثالث المتسابق فلاح الجرباء من المملكة .وفي ختام السباق سلم وكيل الإمارة المكلف هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي خالد بن سلطان ، فيما تسلم وكيل الامارة المكلف هدية تذكارية مقدمة من محافظ بني حسن .وأعرب محافظ بني حسن خضر بن عبدالله الغامدي في كلمته خلال الحفل عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته لهذه الفعالية التي تقام ضمن فعاليات صيف المحافظة لهذا العام ، ولصاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية لحضوره ودعمه ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق على متابعته المستمرة للفعاليات بالمحافظة ، ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري على حضىوره ومتابعته للفعالية . كما قدم الغامدي شكره للاتحاد السعودي ورجال الأعمال الداعمين للفعالية ولجميع الجهات الحكومية بالمنطقة .وأشاد بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والجهات الإعلامية والأمنية التي أسهمت في نجاح السباق ، الذي شهد حضوراً لافتاً من الجمهور .فيما شاركت فرقة الفنون الشعبية صوت الجنوب ببني حسن بعدد من الألوان الشعبية .حضر السباق عدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكرين وجمع غفير من محبي رياضة السيارات.// انتهى//23:50ت م0100