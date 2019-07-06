جنيف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسبحث وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي مع مدير عام منظمة التجارة العالمية روبيرتو آزيفيد، دعم تفعيل عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة القادمة.جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير الميتمي في فعالية المراجعة العالمية لمبادرة برنامج المساعدة من أجل التجارة، التي استضافتها منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 حتى 5 من الشهر الجاري.واستعرض الوزير الميتمي خلال اللقاء التطورات الأخيرة في اليمن على الصعيدين الاقتصادي والتنموي الناتجة عن الحرب التي اشعلتها ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.من جانبه أكد مدير عام منظمة التجارة العالمية، الاهتمام بمتابعة طلب تفعيل عضوية اليمن في المنظمة العالمية مع بعثة اليمن الدائمة في جنيف.// انتهى//23:52ت م0101