القطيف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليه 2019 م واستعقد الديوانية الاجتماعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف، يوم الأربعاء المقبل، أمسية بعنوان "تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في رؤية 2030" بمستشفى القطيف المركزي والمراكز الصحية في محافظة القطيف، وذلك في القاعة الرئيسية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف.وتتناول محاور الأمسية المشروعات الحالية، والمستقبلية، ومقومات التطوير، والتحديات والمشاركة المجتمعية.ودعت الديوانية الرجال والنساء لحضور الأمسية التي تستضيف خلالها المدير العام التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض طاهر الموسى، ويدير حوارها نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف المهندس صلاح علي الدعلوج.// انتهى//.00:02ت م0104