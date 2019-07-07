القاهرة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد هزيمته بهدف نظيف أمام منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة بدور الـ 16 للبطولة القارية التي تستضيفها مصر.جاء هدف المباراة الوحيد لجنوب إفريقيا في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب ثيمبينكوسي لورش، ليتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور ربع نهائي ويلتقي مع منتخب نيجيريا، الذي فاز في وقت سابق اليوم على منتخب الكاميرون، ليودع كل من حامل اللقب ووصيف البطولة السابقة منافسات البطولة الحالية اليوم.//انتهى//00:09ت م0105