أبها 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسباشرت فرق الدفاع المدني بأبها أمس، بلاغاً عن احتجاز شاب سعودي بمنحدرات صخرية وعرة جداً غرب متنزهات السوده المطلة على أصدار تهامة.وفور وصول البلاغ تم تكوين غرفة قيادة ميدانية ارتبطت بها القطاعات المساندة كافة ، وتم إحاطة أسرة الشاب المحتجز، واستدعاء الفرق التطوعية المتخصصة بهذا المجال في المنطقة لدعم المجهود، وأسهم مجموعة من فريق الإنقاذ للوصول عبر المنحدرات الصخرية إلى موقع الشاب المحتجز وتم الاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات اللازمة له، ونظراً لحلول الظلام وصعوبة التنقل عبر المنحدرات الجبلية الصخرية وتعرض المحتجز للإرهاق فقد تمركز الجميع بموقع المحتجز حتى وصول فريق الدعم الجوي المجهز في اليوم التالي.ونظراً لصعوبة الموقع فقد ساندت قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة الجهات المشاركة وإنقاذ المحتجز إلى نقطة تمركز الآليات والإسعافات، وقدمت للمحتجز والأفراد المشاركين في إنقاذه الخدمات الإسعافية الأولية بحضور فريقين من الشؤون الصحية والهلال الأحمر، وتم نقل المحتجز للمستشفى للاطمئنان عليه.// انتهى //00:25ت م0106