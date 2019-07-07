القطيف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليه 2019 م واسبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف، اليوم، درساً بعنوان "شرح كتاب التوحيد"، ألقاه عضو مركز الدعوة والإرشاد بالدمام الشيخ فهيد بن محمد الخالدي، ويستمر ثلاثة أشهر ، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع مالك بن أنس بعنك بمحافظة القطيف.ويأتي هذا الدرس ضمن أنشطة المكتب في موسمه الحالي والذي يقيم خلاله عددا من البرامج والدروس والمحاضرات التوعوية .// انتهى//.00:25ت م0107