وادي الدواسر 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسيُدشن مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، غداً الأحد ، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية 2019م، المواكبة لرؤية المملكة 2030؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية، ودعماً لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم .وأوضح الدكتور العُمري أن تلك البرامج تستهدف 958 معلماً ومعلمة مُسجلين في 64 برنامجاً تدريبياً، يقدمها 31 مدرباً ومدربة في محافظتي وادي الدواسر، والسليل ، يأتي لتقديم برامج ذات قيمة مهنية تطويرية ونوعية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع احتياجاتهم، وتخصصاتهم عبر مجموعة من البرامج التدريبية التي تدعم توجهات الوزارة في أهمية تنمية الموارد البشرية والتأهيل المستمر.وقدم مدير التعليم شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على التوجيه والدعم الذي تشهده برامج التطوير المهني التعليمي.// انتهى //01:06ت م0110