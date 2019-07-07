الخليل 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واساعتدى مستوطنون يهود اليوم بالضرب على طفل فلسطيني وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية في الخليل بأن عددًا من المستوطنين هاجموا الطفل منتصر رائد أرميلة التميمي في البلدة القديمة أثناء عبوره شارع السهلة قرب المسجد الإبراهيمي وسط المدينة، واعتدوا عليه بالضرب تحت حماية جنود الاحتلال الذين يتمركزون في المكان ولم يحركوا ساكنًا لتخليصه، مما تسبب بإصابته بجروح ورضوض نقل على إثرها على الفور لتلقي العلاج في المستشفى.// انتهى //01:11ت م0111