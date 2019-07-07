تونس 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسانتشلت الحماية المدنية وخفر السواحل التونسية بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس 14 جثة لمهاجرين انطلقوا من الشواطئ الليبية قبل أيام قبل أن يغرق مركبهم.وأوضحت المصادر أن الجثث وجدت على شواطئ جزيرة جربة ومدينة جرجيس وبن قردان التابعة للمحافظة.وكانت باخرة تقل 86 مهاجرًا سريًا انطلقت من ليبيا قد غرقت في المنطقة المذكورة ولم ينجوا من ركابها إلا أربعة أشخاص .// انتهى //03:06ت م0113