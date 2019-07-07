الرياض 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:سعود بن نايف يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعدالتحالف: اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكةإصلاحات المملكة الاقتصادية تعزز نمو الصادرات غير النفطية وتحقق رقماًمركز الملك سلمان يبدأ عمليات جراحة القلب لأطفال المغربالغذاء والدواء تحذر من مادة خطيرة ببعض الأغذية تسبب السرطانوافد يستغل منصبه ويُنهي خدمات 30 مواطناً في إحدى المنشآت بالشرقيةاليمن تبحث دعم تفعيل عضويتها في منظمة التجارة العالميةالحوثي يجوّع اليمنيين.. ويغيث «حزب الله»إيران تلمح لإمكانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5 %الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعاً لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النوويالمجلس العسكري في السودان يتعهد بتنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية39 مليار دولار إيرادات App Store وGoogle Play خلال 6 أشهرإصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار بمركز تسوق في فلوريداالولايات المتحدة ترحب باتفاق السودان// يتبع //06:02ت م0003