وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ثقة دولية في اقتصادنا): يواصل الاقتصاد السعودي نموه المضطرد، بشكل يبعث على الاطمئنان، عبر حزمة من النجاحات والمشروعات التي تتجاوز النطاقين المحلي والإقليمي، وطرق - بكل الثقة - أبواب العالمية، وهو ما يؤكد أن هذا الاقتصاد يسير في الخط التصاعدي، الذي رسمته له رؤية المملكة 2030، ويشير أيضاً إلى أن مسلسل نجاحات هذا الاقتصاد، لم ينته بعد، وما زالت هناك مفاجآت سارة، سوف تحقق للدولة والمواطن كل الأحلام والتطلعات المرجوة.ورات ان قوة الاقتصاد السعودي، علامات ومؤشرات، تترجمها الأرقام والإحصاءات الرسمية، الصادرة من المنظومة الاقتصادية بالمملكة، فعندما تعلن وزارة المالية عن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، فلا بد أن نتوقف عند هذا الإعلان، لنتعرف على المقومات التي ساعدت على هذا النجاح بهذه الصورة المبشرة، وما تأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد الوطني.واعتبرت ان الإقدام على الطرح الأول للسندات بعملة اليورو، يعكس رغبة المملكة الجادة، في أن تكون مصدراً ومرجعاً رائداً في المنطقة، في أسواق الأوراق المالية الدولية، ويبدو أنها نجحت فيما سعت إليه وخططت له، معتمدة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعلى الثقة الدولية الكاملة في هذا الاقتصاد بمختلف قطاعاته ومجالاته، باعتباره الأكبر والأقوى في منطقة الشرق الأوسط.وبينت ان نجاح تسعير طرح السندات، لم يتحقق من فراغ، وإنما بفعل الخطط الاستراتيجية طويلة المدى، التي أعلنت عنها رؤية 2030 قبل نحو ثلاث سنوات مضت، وعمدت وزارة المالية على تنفيذ وتحقيق هذه الرغبة، فقامت بتكليف مكتب إدارة الدين العام، التابع لها، بالعمل على تأمين احتياجات المملكة من التمويل، بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، ويبقى الرائع في الأمر، أن المكتب استثمر خبراته وعلاقاته في تحقيق هذا الهدف، بشكل مهني محترف، عبر استخلاص ثمار التجارب من قلب ثماني مدن أوروبية، والتحاور المباشر مع 77 مستثمراً فيها، لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم إذا ما أقدموا على الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة من المملكة، وأثمرت هذه الآلية عن نتائج مطمئنة للغاية، بتلقي المكتب طلبات اكتتاب من المستثمرين، تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو، بمكرر تغطية عند 4.5 وهو ما يعكس الطلب القوي في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين في الاقتصاد السعودي، الذي يحقق كل تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، بأسلوب فريد ومميز، يؤكد أن المملكة تحقق كل ما وعدت به في الرؤية.// يتبع //06:03ت م0004