وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السفيرة «ريما» وتمكين المرأة ) :باشرتْ صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مؤخرا عملها الجديد كسفيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول «سفيرة» تشغل هذا المنصب المتقدم في تاريخ البلد، ويتزامن وصول سموها إلى مقر عملها في واشنطن دي سي مع اكتمال مشروع برنامج الرؤية السعودية فيما يتصل بتمكين المرأة، وإتاحة الفرصة أمامها لاستثمار طاقاتها وإمكانياتها إلى جانب شقيقها الرجل في خدمة بلادها، والاضطلاع بمهامها كمواطن كامل الأهلية، ضمن إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد الأصيلة، حيث أثبتتْ المرأة السعودية التي شغلت عديد المناصب خلال السنوات القليلة الماضية سواء على صعيد مجلس الشورى والمشاركة في صناعة القرار، أو على صعيد القيادات الوزارية، وقيادة الهيئات والمؤسسات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، أو الجامعات والمراكز العلمية والبحثية، أثبتتْ أنها (الذراع المكينة) التي يمكن أن يعتمد عليها، ويعتد بها في النهوض بالمجتمع، والتحليق به بجناحيه الرجل والمرأة، ليتم اختصار الكثير من الزمن لأن تمكين المرأة بقدر ما ساوى في مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف بين الجنسين، بقدر ما عزز من فرصة المنافسة بالكفاءة، وهو ما يحتاج إليه أي اقتصاد ناهض يسعى للوصول إلى الأفضل، غير أن الأجمل في مشروع تمكين المرأة ليس فقط هذا الحضور المميز الذي أثرتْ به المرأة السعودية القطاعات التي التحقتْ بها، ووضعتْ لمستها عليها، وإنما فوق هذا وذاك أنها استطاعتْ، وخلال مدة قصيرة أن تثبت كفاءتها، وقدرتها على التصدي لأبرز المهام والمسؤوليات، مؤكدة أن ما تم استثماره في تعليمها وتأهيلها سواء في الداخل، أو من خلال البعثات قد آتى أكله، وقدم الفتاة السعودية كعنصر إنتاج فاعل في عجلة التنمية التي تحتاج بالتأكيد إلى كل السواعد والعقول، وليس أجمل من أن يُدار الوطن على أيدي أبنائه وبناته، وإذا ما كنا قد قطعنا كل هذا الشوط في تمكين المرأة الذي جعلنا نحتفي اليوم بتسلّم أول سفيرة سعودية لمهام مسؤولياتها وفي إحدى أهم عواصم القرار في العالم، فإننا في الوقت ذاته نقدم الوجه الحقيقي للمرأة السعودية المؤهلة تماما لاستلام أعلى وأغلى المهام بعد أن نالتْ ثقة القيادة التي وضعتْ تمكينها بابًا رئيسًا من أبواب الرؤية، واشتغلتْ على تنفيذه على الفور، لنصل بالتالي إلى الاحتفاء بسموها كأول سفيرة في أول عقد التتويج بالمناصب المرموقة.// انتهى //06:03ت م0005