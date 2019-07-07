نجران 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسشاركت جامعة نجران، ممثلة بجوالة الجامعة في لقاء الدراسة التخصصية لقادة الوحدات المشاركة بالحج، المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 5 من شهر ذي القعدة الجاري.ويشتمل البرنامج على عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة الحجاج وطرق التعامل معها، ومساندة الجهات الأخرى في أعمال واستقبال ضيوف الرحمن وإرشادهم ومساعدة كبار السن.وتأتي المشاركة ضمن المشاركات السنوية للجامعة من خلال الجوالة في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تحرص إدارة الجامعة على المشاركة الفاعلة عبر تسخير إمكاناتها وتخصصاتها للتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية في هذا الموسم الإيماني العظيم.// انتهى //09:14ت م0013