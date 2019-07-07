نجران 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واستتواصل فعاليات مهرجان "غرفة نجران 40" والمقامة بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات، تحت شعار "نجران تستاهل"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.وأبانت اللجنة المنظمة أن المهرجان يأتي بالتعاون مع إمارة منطقة نجران، ومجلس التنمية السياحية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وتتضمن فعاليات المهرجان، العديد من الأنشطة المتنوعة منها الثقافية والاجتماعية والترفيهية والمسابقات والسحوبات والجوائز اليومية، إلى جانب معرض سيدات الأعمال، ومعرض شباب الأعمال، ومسرح الطفل والأسرة، والأسر المنتجة، ومدينة ألعاب متكاملة.// انتهى //09:39ت م0015