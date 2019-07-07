موسكو 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسلقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 49 آخرون اليوم، نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط أفغانستان.وأوضح مسؤول أفغاني في بيان أن مهاجماً انتحاريًا فجر نفسه بشاحنة محملة بالمتفجرات قرب مركز للمخابرات وسط مدينة غزني, مما أدى إلى مصرع 12 شخصًا من رجال الأمن والمدنيين وإصابة أكثر من 49 , مبينا أن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //09:51ت م0016