الباحة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسبدأت لجنة التنمية الاجتماعية بالأطاولة مهام عملها واستعداداتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس الذي سيتم افتتاحه بعد غد، وذلك بمقر سوق ربوع قريش بالأطاولة.وجرى اعتماد مواعيد المهرجان الفعلية والفقرات اليومية التي سيتم عرضها للمرتادين وجميع زوار المهرجان من الجنسين، وتتضمن البرامج الحية والعروض المباشرة وبعض الفقرات الجديدة كالوادي التراثي الذي يعزز الرابط البيئي بين الأجيال المشاركة، إلى جانب استضافت بعض النجوم والمشاهير من الوطن العربي أجمع والعديد من الفعاليات النسائية كزفّة العروس قديماً واللعب الشعبي من بعد صلاة العصر ومسابقة أفضل زي شعبي وأفضل طبق شعبي وبعض البرامج الترفيهية والثقافية.// انتهى //10:37ت م0022