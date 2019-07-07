المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

تكثف أمانة منطقة المدينة المنورة خطة الرقابة الموسمية الصحية على المنشآت الغذائية ضمن برنامج الرقابة على الأنشطة عالية الخطورة التي تشمل المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات تداول المأكولات والمشروبات.

وتنفذ خطة الرقابة الموسمية خلال فترة إجازة الصيف بمتابعة وتوجيه أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، عدد 2141 جولة ميدانية على المنشآت المستهدفة يقوم على تنفيذها 94 مراقباً صحياً بمختلف البلديات وذلك للتأكد من التزام المنشآت الغذائية باستيفاء المعايير الصحية واستكمال متطلبات العمل فيما يخص المبنى والتجهيزات بما يضمن سلامة عمليات تداول المواد الغذائية داخل المنشآت وتوفير غذاء آمن للمستهلكين.

ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين والزوار التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة بلدية من خلال التواصل مع مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق " أمانتي 940 " المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية أو عبر الواتساب رقم: 0548990940 .

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