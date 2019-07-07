جيزان 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للنساء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان ،لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم .وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة .// انتهى //11:00ت م0026