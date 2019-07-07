القدس المحتلة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وحولتهما الى مركز تابع لها للتحقيق معهما.وقالت مصادر فلسطينية ان شرطة ومخابرات الاحتلال، زعمت انها اعتقلت مواطنا فلسطينيا وولده ،على خلفية تنفيذهما في ساعة متأخرة من مساء أمس عملية دهس لجنود في الحاجز العسكري القريب من بلدة حزما، والذي تسبب بإصابات متوسطة لثلاثة جنود، وإصابة رابع بجروح طفيفة.// انتهى //11:05ت م0027