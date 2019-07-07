الظهران 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واساختتمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس الأول، فعاليات الملتقى العلمي الصيفي الـ 18 للموهوبين، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر بن محمد الزهراني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأهالي الطلاب المشاركين، وذلك في مبنى رقم 70.وتضمن حفل ختام الملتقى عرضاً للمشاريع العلمية التي عمل عليها الطلاب، وتقديم فكرة عامة عن العلوم، والتفسير العلمي لبعض الظواهر العلمية التي تعلموها باستخدام تجارب عملية، كما تضمن الحفل تكريم الطلاب الأوائل في البرنامج، وتكريم أوائل الوحدات الإثرائية، ومنح شهادات تقديرية لكل الطلاب المشاركين في البرنامج.وأوضح رئيس برنامج الملتقى الدكتور تركي بارود، أن الملتقى الذي استمر ثلاثة أسابيع، استقبل 160 طالباً موهوبا من المرحلتين المتوسطة والثانوية، تم توزيعهم إلى وحدات إثرائية هي: الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والتصميم الهندسي، والتشفير والكيمياء وعلم الطيران والطاقة المتجددة، إضافة إلى الأندية والأنشطة التعليمية، مشيراً إلى أن الملتقى حرص على إحياء الجانب المهاري للطلاب من خلال محاضرات تفاعلية تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وتقوية أدائه الأكاديمي.// انتهى //13:38ت م0069