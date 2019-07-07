القاهرة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع التمهيدي للندوة الرابعة والعشرين لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية برئاسة دلالي مكحلة محمد الشيخ دلالي رئيس وفد موريتانيا.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن محمد بن زايد المطيري.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل ابراهيم الذوادي في كلمته أمام الاجتماع، أن الاجتماع يناقش على مدى 11 يومًا اعداد دراسة للقوات المسلحة العربية حول إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على الاجتماع القادم لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية والمقرر عقده في نوفمبر المقبل.وأكد أن الدراسة ستسهم في تحقيق التنسيق والتكامل وبلوغ الأهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية، وأن أهميتها تكمن في اظهار ضرورة التدريب العسكري المشترك بين القوات العربية والتي تهدف إلى تحديد مجالات التدريب العسكري المشترك وفقا للتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن العربي.وشدد "الذوادي" على أن مشاركة الوفود العربية في اجتماع اليوم دليل على عزم الدول العربية الدؤوب لتعزيز آواصر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات والانشطة العسكرية.من جانبه أشار رئيس الاجتماع رئيس وفد موريتانيا دلالي مكحلة محمد الشيخ دلالي في كلمته إلى أهمية موضوع الدراسة وهو انشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية والذي يعد نقلة نوعية للقوات المسلحة العربية في هذا الوقت العصيب عربيًا ودوليا لما سيضيفه من معارف وخبرات تساهم في التصدي لمختلف التحديات والتهديدات المحيطة بالأمن القومي العربي.وتم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسليم الرئاسة من رئيس وفد المملكة المغربية عبد الكريم ابورك رئيس الندوة السابقة إلى ممثل موريتانيا وسيرفع الاجتماع الدراسة الى رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية في اجتماعهم بمقر الجامعة العربية في نوفمبر القادم.//انتهى//13:43ت م0071