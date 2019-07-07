المدينة المنورة 4 ذو القعدة 1440هـ الموافق 7 يوليو2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدن في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة, محافظة ينبع, محافظة بدر, محافظة المهد, محافظة العلا, محافظة وادي الفرع, محافظة العيص, محافظة خيبر والأجزاء المجاورة.وأوضحت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم.//انتهى//13:52ت م0074