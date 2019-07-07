تبوك 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه في برامج الحملة الصيفية لمحو الأمية، التي تنفذها إدارة تعليم تبوك في قطاع محافظة الوجه, وذلك في مقر الرئيسي للحملة بمركز الرس.يأتي ذلك ضمن إطار التعاون بين إدارة الحملة الصيفية والجهات الحكومية المشاركة.وتضمنت المشاركة، تقديم محاضرة عن "أهمية الصلاة وأحكامها"، استفاد منها أكثر من 230 دارساً على كيفية الصلاة وتصحيح بعض الأخطاء المنتشرة مع تعليمهم أحكام الصلاة وواجباتها.// انتهى //13:57ت م0076