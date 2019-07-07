الباحة 04 ذو القعدة 1440هـ الموافق 07 يوليو 2019م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة للعام 1440هـ.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلاً عن محتوى التقرير الذي يبين حجم القروض الزراعية وقروض النحالين وقروض مربي الماشية وعدد المشاريع التي تم تمويلها عبر الصندوق في منطقة الباحة، التي بلغت ١٧ مشروعاً بقيمة تجاوزت 54.715.000 ريال.ونوّه سمو أمير الباحة خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتنمية الزراعية المستدامة والحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن, مشيدًا بجهود العاملين بالصندوق وإنجازاتهم.من جانبه قدّم مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالباحة، شكره للأمير حسام بن سعود، على ما يحظى به صندوق التنمية الزراعية من دعم ومؤازرة من أجل تحقيق الأهداف المأمولة.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف مدير عام مكتب سموه أحمد بن صالح السياري ومدير العلاقات العامة بالإمارة عبدالله بن علي الغامدي.// انتهى //14:00ت م0077