سكاكا 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم, برامج التدريب الصيفي لمنطقة الجوف للعام الدراسي 1439 - 1440هـ, وذلك بمركز التدريب الشمالي.وأشار إلى أن هذه الدورات والبرامج تُعد فرصة لزيادة النمو المهني واكتساب الخبرات وتنمية المهارات والاطلاع على كل ما هو جديد في ظل التطور المعرفي والثورة الصناعية.وأكد أن هذه البرامج تنعكس إيجابًا على المعلم داخل الصف وتجويد نواتج التعليم والتأثير داخل الميدان التعليمي، متطلعًا أن يقدم تعليم الجوف برامج تعليمية ترضي طموح المتدرب بما ينعكس عليهم وعلى الطلاب، وبما يحقق أهداف الوزارة وتطلعاتها المستقبلية.من جانبه أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث "بنين" محمد بن عوض الصلهام أن المعلمين والمعلمات استفادوا من خبرات 59 مدربًا و 50 مدربة لحزمة برامج متنوعة عددها 94 للبنين و 85 للبنات في 5 مراكز تدريب للبنين تحوي 24 قاعة و6 مراكز للبنات في 28 قاعة تدريبية، والمستفيدين من البرامج الصيفية 1629 متدربًا و1941 متدربة.من جهتها زارت مساعدة المدير للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع مركز التدريب والابتعاث "بنات" لمتابعة انطلاقة برامج التدريب الصيفي في أسبوعه الأول، متأملة أن تحقق البرامج أهدافها المأمولة في رفع مستوى الأداء المهني لشاغلات الوظائف التعليمية وتحسين الكفاءة فيما يضمن جودة المخرج التعليمي.بدورها بينت مديرة إدارة التدريب والابتعاث "بنات" لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن الإدارة حققت جميع الاستعدادات البيئية والمكانية لضمان تنفيذ البرامج ببيئة تناسب الجميع وكذلك تجهيز جميع القاعات بأجهزة عرض حديثة متكاملة لاستقبال جميع المتدربات في القطاعات المختلفة.// انتهى //15:24ت م0124