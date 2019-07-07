جدة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واسدشّن المدير العام للتعليم بجدة المكلف صدّيق خوجه ، اليوم ، انطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات بتعليم جدة ، وذلك بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجده .وخلال التدشين رحّب خوجه بالمتدربين والمتدربات من كافة مناطق المملكة ، مثمناً حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية في تطوير قدراتهم وتوسيع معارفهم من خلال الالتحاق بالدورات النوعية التي يقدمها البرنامج ، كما استمع خلال الجولة التي قام بها على قاعات التدريب إلى ملاحظات وتطلعات المتدربين حول البرنامج .من جانبه أكد مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة ، خالد النفيسة اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج ، لافتاً إلى أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري بمعدل خمسة أيام في الاسبوع .//انتهى//15:25ت م0127