الرياض 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسيواصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الإعاقة تدريباته في معسكره الخارجي بالعاصمة الأذربيجانية باكو استعداداً للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي ستقام في كازاخستان خلال الفترة من 6 ـ 18 / 11 / 1440هـ .ويشارك في المعسكر 7 رباعين هم ميسر العليمي وعبادة هوساوي وأصيل هوساوي وعبدالعزيز سحلول وطارق بالغيث وسعيد هوساوي وخالد الناجم يجرون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب علي اليامي ومساعده فتحي يعقوب ومشرف إعاقة عبدالسلام العبدالسلام ,والمعالج حسني بوقس والإداري بندر المغيصيب.يذكر أن الأخضر بدأ المرحلة الأولى بمعسكر داخلي في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض لمدة 10 أيام , غادر بعدها إلى باكو لخوض المرحلة الثانية التي سيغادر منها إلى كازاخستان للمشاركة في البطولة.// انتهى //15:27ت م0128