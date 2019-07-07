مكة المكرمة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة، الوزير المفوض لتنظيم الحج بجمهورية النيجر جبريل بوكاري.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج النيجر لهذا العام 1440، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بيسر وسهولة.من جانبه أشاد الوزير المفوض لشؤون الحج بجمهورية النيجر بجهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهماالله- ، في خدمة ضيوف الرحمن، والخدمات و التسهيلات التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في راحة واطمئنان.// انتهى //15:41ت م0130