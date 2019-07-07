بيشة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واستواصل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع ترج، التي تنفذها إدارة التعليم بمحافظة بيشة، برامجها وأنشطتها للدارسين والدارسات البالغ عددهم 665 دارسا ودارسة موزعين على 22 مركزاً للرجال والنساء وسط تفاعل كبير من المستفيدين من الحملة.ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها في عدد من مركز الحملة جهود المعلمين والمعلمات المشاركين في الحملة، وهم يبذلون جهودهم في تنفيذ البرامج المخصصة للدارسين الذين أبدوا تفاعلهم ورغبتهم في التعلم والاستفادة من البرامج المساندة الأخرى منها الاجتماعية والصحية وشغفهم بالمشاركة في الأنشطة والمسابقات الثقافية المقدمة.وأكد المدير التنفيذي للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع ترج محمد صالح القرني أن اعتماد مثل هذه الحملات الصيفية الانتقائية يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تنمية وتطوير كافة أفراد المجتمع، ونشر العلم بكافة تخصصاته لجميع الفئات العمرية التي فاتها قطاع التعليم المبكر، وتثقيفهم في مدة وجيزة لا تتجاوز 60 يوماً ، مشيراً أن الحملات الصيفية تهدف إلى محو الأمية الأبجدية في القرى والهجر وتعمل أيضاً على تحقيق أهداف هذه المبادرة التي تتمثل في تعريف الأميين بأحكام الدين وقراءة القرآن على الوجه الصحيح، والإسهام في خفض نسبة الأمية في المملكة تمشياً مع أهداف الرؤية ٢٠٣٠م، وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الدارسين، وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، إلى جانب نشر الوعي في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والزراعية .// انتهى //15:44ت م0131