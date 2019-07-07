الرياض 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسيأمل منتخب تونس أن يقدوم غداً مستوىً مغايراً والقيام بردة فعل لتعويض الأداء المتواضع الذي قدمه في دور المجموعات، عندما يلاقي غانا غداً في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامةم في مصر حالياً.وتأهلت تونس إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية بصعوبة وبأداء دون التوقعات في المباريات الثلاث الأولى، حيث اكتفوا بالحلول في المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وذلك مع أنغولا "الثالثة" ومالي "المتصدرة" (بالنتيجة ذاتها 1-1)، وختاما بتعادل سلبي في الجولة الثالثة الأخيرة مع موريتانيا التي شاركت في البطولة للمرة الأولى في تاريخها.وأكد مدرب المنتخب التونسي"الفرنسي "ألان جيريس خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنهم يتحضرون للمراحل الإقصائية بطريقة مغايرة, مشيراً إلى أنه يرغب في تفادي المفاجآت كتلك التي سجلت حتى الآن في ثمن النهائي، وهي خروج المغرب أمام بنين (بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل 1-1 الجمعة)، وإقصاء مصر المضيفة على يد جنوب إفريقيا (صفر-1) أمس السبت، وخروج حاملة اللقب الكاميرون على يد نيجيريا 2-3، على رغم أن المباراة الأخيرة جمعت بين قطبين كبيرين على الصعيد القاري، على عكس مباراتي المغرب ومصر التي تواجه فيها مرشحان للقب، مع منتخبين متواضعين نسبيا.وأضاف: "من البديهي أن بداية الدور ثمن النهائي حملت مفاجآت وكنا نعتقد أن نتيجتي مباراتي المغرب مع بنين ومصر مع جنوب إفريقيا ستكونان منعكستين", وثمة ثلاثة منتخبات كبيرة اختفت من أمم إفريقيا، ولا نعرف ماذا سيحصل في المباريات المقبلة".وطمأن المدرب الذي يقود للمرة الخامسة منتخبا في بطولة إفريقيا، أن تشكيلته لا تعاني من أي مشاكل على صعيد الإصابات، مؤكدا أن وهبي الخزري وأيمن بن محمد تعافيا من بعض الآلام التي شعرا بها, مبدياً ثقته بلاعبيه لتصحيح الأمور الواجب العمل عليها, وأن هناك إدراك عام لذلك وهذا من المباراة الأولىفيما أشار لاعب المنتخب التونسي طه ياسين الخنيسي إلى أنهم لم يقدموا النتائج الذي يتوقعها الجميع, وقال: "غداً ستكون ردة فعل، وإن شاء الله تكون ردة فعل كبيرة، ونظهر الوجه الحقيقي للمنتخب".وأضاف: "قدمنا مباريات لم تكن كما يجب، لكن الأهم كان التأهل, ومواجهة غانا التي تصدرت المجموعة السادسة على حساب الكاميرون حاملة اللقب وبنين وغينيا بيساو ستكون "صعبة, واللاعبون كلهم يشعرون بذلك ويريدون القيام بردة فعل".// انتهى //15:46ت م0132