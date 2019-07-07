الدمام 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسينظم بيت المسرح التابع للجنة المسرح بفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام ، ملتقى "الديودراما" بالدمام خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2019م، وذلك على مسرح الجمعية, حيث تقدم الفرق المسرحية المشاركة عروضها بمشاركة ممثلين اثنين فقط وفقاَ لطبيعة الملتقى.وخصص بيت المسرح استمارة إلكترونية نشرها على حساباته الإلكترونية على تويتر والفيسبوك، إضافة لحسابات الجمعية مرفقة بشروط المشاركة ومن هذه الشروط ألا تزيد مدة العرض الواحد عن ساعة وإجازة النص المشارك من قبل وزارة الإعلام وتقديم إقرار خطي من مؤلف النص المسرحي بموافقته بتقديم العرض ومراعاة العادات والتقاليد المحلية ومراعاة القوانين المعمول بها في الجمعية والمشاركة مفتوحة لفرق المملكة المسرحية ومحصورة في فرق المنطقة الشرقية, فيما جرى تحديد تاريخ 13 أغسطس 2019م كآخر موعد لتقديم المشاركات.وتُعرف "الديودراما" بأنها عروض المسرح الثنائي، ويسعى بيت المسرح من خلال الملتقى لفتح الباب لفرق المنطقة خاصة لتقديم تجاربها المسرحية على الجمهور، ومنح المسرحيين الشباب مساحة للتجريب والإبداع المسرحي، واكتشاف المواهب المسرحية الجديدة.يذكر أن بيت المسرح قد أعلن مسابقة للتأليف المسرحي خصصها لمن لم يتجاوزوا سن الـ 35 عامًا من السعوديين أبناء المنطقة الشرقية، حيث سيتم تكريم الفائزين ومشاركتهم في ملتقى الدمام الثاني للنص المسرحي الذي سيقام في 24 - 25 يوليو الجاري، بمشاركة عدد من كتاب المسرح السعوديين.// انتهى //15:49ت م0133