الرياض 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسوقّعت جامعة شقراء بالرياض اليوم مذكرة تفاهم مع "تطوير للمباني" الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.ومثّل جامعة شقراء في التوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور يوسف بن محمد الهويش المشرف على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة، بينما مثل شركة "تطوير للمباني" المهندس عبد الرحمن المغربي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم الرؤية.ويتطلع الطرفان من خلال توقيع مذكرة التفاهم بوصفها خطوة أولى إلى التعاون بينهما في مجال الطفولة المبكرة لإرساء قيم جودة التعليم ورفع كفاءة البيئة التعليمية وفق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، وسعياً إلى تعزيز إمكانات الأطفال وتحفيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم.وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الهويش المشرف على إدارة الاستثمار والأوقاف بالجامعة أن "الاهتمام بالطفولة المبكرة أصبح ركناً أصيلاً من أركان رؤية المملكة 2030 على المسار التعليمي، حيث تحرص وزارة التعليم على تحقيق جودة التعليم الذي اتخذته منهجاً رئيساً في العمل عليه كمسار مهم في تحقيق التطلعات والأهداف .وأضاف الهويش أن "مذكرة التعاون التي وقعتها الجامعة اليوم مع شركة تطوير للمباني تعدّ حجر الأساس الذي ستقوم عليه برامج الطفولة المبكرة التي ستسخّر لها الجامعة جميع الإمكانات لإنجاحها، ولتحقيق نتائجها العظيمة المرجوة".وأوضح المهندس عبد الرحمن المغربي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم الرؤية في شركة تطوير للمباني أن "بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلاً من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر، وأن بنود المذكرة تنص على أن يعُدّ كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلاً للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت".وبين المغربي أن شركة تطوير للمباني ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم "بالمشاركة في صياغة عروض مشروعات الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات".يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ جميع مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.// انتهى //15:52ت م0136